Panico per il Misterioso Virus dalla Cina, 400 Nuovi Contagi: i Morti Sono 9 e Primo Caso negli Usa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Misterioso Virus, CoronaVirus, continua a destare molta preoccupazione in Cina e non solo. I decessi accertati Sono nove e si contano già circa 400 Nuovi casi di Contagio, a cui si aggiungono un migliaio di pazienti tenuti sotto osservazione. Si tratta di una polmonite virale, simile alla Sars, il cui focolaio è scoppiato nella città di Wuhan, di 11 milioni di abitanti. Da qualche ora, però, anche negli USA si è registrato un sospetto di Contagio: si tratta di un uomo, residente negli Stati Uniti, attualmente ricoverato in isolamento presso Providence Regional Medical Center di Everett, nello stato di Washington, dove è arrivato proveniente proprio dalla città di Wuhan, fulcro da cui si è diffusa l'infezione. L'uomo però ha dichiarato di non essere stato al mercato centrale di Wuhan, da cui pare sia partito il Virus perché sede di vendita di pesci e animali selvatici.

