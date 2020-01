Pamela Anderson ha sposato Jon Peters, il fidanzato di 30 anni fa (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La prima volta senza veli per Hugh Hefner Il sex tape col turbolento Tommy Lee Il nuovo seno (1999)Sulle orme di B.B.La dichiarazione-shock (2002)Le accuse dell’ex Kid Rock (2006)Il matrimonio-bis con Rick SolomonSi mette a nudo per le telecamere di E! (2008)Obama: "Legalizza le droghe" (2009)«Carne fresca» a favore della Peta (2010)Si fa «statuaria»Diventa la Vergine Maria (2011)Fuori di seno a Dancing On Ice (2013)Confessa di aver subito abusi sessuali in tenera età (2014)Ultima donna nuda sulla copertina di Playboy (2015)L'annuncio su Instagram (2015)Bondage per Coco De Mer (2017)Irriconoscibile a Cannes 2017La relazione con l'uomo di WikiLeaks Il ristorante osé a Saint-TropezQuattro matrimoni ciascuno e il quinto insieme: è il piccolo record di Pamela Anderson, l’ex bagnina più sexy della Tv, e Jon Peters, produttore televisivo 74enne, che il 20 gennaio si sono sposati in gran ... vanityfair

VanityFairIt : L'ex bagnina, 52 anni, e il produttore, 74, si sono sposati il 20 gennaio a Malibu. Lui non l'aveva mai dimenticata… - novasocialnews : Pamela Anderson ha sposato Jon Peters, il fidanzato di 30 anni fa #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - novasocialnews : Pamela Anderson si sposa a sorpresa e si butta in un amarcord di 'Baywatch' #novasocialnews #televisione #allnews24… -