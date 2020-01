Pallanuoto, Sandro Campagna: “Nel terzo tempo abbiamo sbagliato l’impossibile. Non abbiamo giocato da squadra e ci siamo disuniti” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ un Sandro Campagna visibilmente deluso quello che si è presentato ai microfoni di Raisport al termine del quarto di finale perso contro il Montenegro. Il Settebello non è riuscito a mettere in acqua una prestazione al suo livello. Petkovic e compagni, alla ricerca del pass olimpico già conquistato dagli azzurri con la vittoria iridata, hanno sfoderato una partita quasi perfetta. Il ct. dell’Italia ha ammesso la superiorità degli avversari che hanno meritato la qualificazione alle semifinali: “abbiamo preso gol sia con l’uomo in meno che a uomini pari. Sapevamo che Petkovic poteva essere un’arma molto importante per loro, evidentemente non sono stato abbastanza preciso nelle indicazioni. Noi in alcune fasi abbiamo giocato meglio ad uomini pari ma loro sono stati superiori sia con l’uomo in più che con l’uomo in meno“. Gli azzurri sono ... oasport

flamminiog : RT @vitasportivait: ?? #Pallanuoto | #Budapest2020 3 su 3 per il @7belloOfficial? L'Italia ???? passa senza problemi anche sulla Georgia ????… - vitasportivait : ?? #Pallanuoto | #Budapest2020 3 su 3 per il @7belloOfficial? L'Italia ???? passa senza problemi anche sulla Georgia… - infoitsport : Pallanuoto, Sandro Campagna: “Prestazione poco convincente, poco attenti in varie fasi di gioco” -