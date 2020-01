Pallanuoto femminile, Europei di Budapest amari per il Setterosa: fuori ai quarti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pallanuoto femminile: il Setterosa di Paolo Zizza perde 13-7 ai quarti di finale contro la Russia. Si spera nel torneo di Trieste per ottenere il pass per partecipare a Tokyo 2020. Se i ragazzi di Sandro Campagna (campioni del mondo in carica) guardano con fiducia ai quarti di finale col Montenegro, il cammino agli Europei di Budapest del Setterosa si è invece fermato amaramente proprio ai quarti di finale, dove le ragazze di Paolo Zizza sono state battute dalla Russia con un perentorio 13-7. La squadra italiana si è trovata sempre ad inseguire, ma a metà gara era ancora in corsa per le semifinali, visto che il punteggio era di 6-5 per la Russia. Il crollo nel terzo quarto, quando le avversarie volano sul 10-6, per poi arrivare anche a +5 sull’11-6 e infine sul 13-7. Un’eliminazione amara per il Setterosa, che con tale piazzamento non è riuscita ad ottenere il pass per le Olimpiadi di ... 2anews

