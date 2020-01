Palazzo di Giustizia, opera prima di Chiara Bellosi, nella selezione ufficiale del Festival di Berlino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) BERLINALE 70 – “Palazzo di Giustizia” selezionato in Generation Palazzo di Giustizia, opera prima di Chiara Bellosi è nella selezione ufficiale del 70. Festival di Berlino, in concorso nella sezione Generation. Nel cast: Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi. Musiche originali di Giuseppe Tranquillino Minerva. Essere stati scelti per Generation Plus 14 – diChiara il produttore Carlo Cresto-Dina – presentare e discutere il film di Chiara Bellosi in una sezione dedicata a un pubblico di giovanissimi ci emoziona come non mai: non per la moda di “parlare ai giovani”, ma perché è un pubblico difficile, giustamente diffidente. Siamo contenti di affrontare anche questa sfida, e continuare l’avventura di fare questi film eccentrici ed eretici Il film racconta di una giornata di ordinaria Giustizia in un grande ... romadailynews

