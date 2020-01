Paghi 10 euro di ricarica, ma il credito è di 9: stop alle ricariche "decurtate" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) stop alle ricariche decurtate. Buone notizie per gli utenti che, dopo aver acquistato una ricarica da 5 o 10 euro, si erano ritrovati con un euro trattenuto e credito disponibile di 4 o 9 euro. Nonostante in cambio dell’euro gli utenti ottenessero solitamente bonus (per esempio gigabyte e minuti di telefonate extra), la pratica ha scatenato il malcontento di molte persone a cui l’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) ha prestato ascolto.A dicembre l’Autorità aveva infatti pubblicato una delibera con cui diffidava TIM, Wind e Vodafone dal mettere in atto la pratica. I tre operatori telefonici erano stati quindi invitati a bloccare le ricariche speciali e a ripristinare quelle precedenti entro 30 giorni, mettendo fine ad una pratica che può ricordare quella eliminata nel 2007 col decreto Bersani: il cosiddetto “costo di ... huffingtonpost

ascochita : RT @HuffPostItalia: Paghi 10 euro di ricarica, ma il credito è di 9: stop alle ricariche 'decurtate' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Paghi 10 euro di ricarica, ma il credito è di 9: stop alle ricariche 'decurtate' - HuffPostItalia : Paghi 10 euro di ricarica, ma il credito è di 9: stop alle ricariche 'decurtate' -