Pagelle Juventus Roma: Bentancur fenomenale, CR7 cecchino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pagelle Juventus Roma – Quarti di finale di Coppa Italia, Juventus e Roma si contendono un posto in semifinale. Primo tempo di dominio per la Juventus che trova il primo gol con Ronaldo. Sinistro secco a battere Pau Lopez. Secondo gol che arriva su un’iniziativa di Douglas Costa che pesca Bentancur, che trova il gol del raddoppio. Bentancur migliore in campo. Terzo gol che arriva sullo scadere del primo tempo con Bonucci di testa. Secondo tempo di gestione per i bianconeri che prendono gol al 49’ da Under con un sinistro da fuori. Pochi pericoli bianconeri nel secondo tempo, mentre i giallorossi son più propositivi. Tutto ciò però non basta e la Juventus vola in semifinale. Pagelle Juventus Roma, i voti Buffon 6,5 Danilo 6 (41′ Cuadrado 6) Rugani 6 Bonucci 6,5 Alex Sandro 6,5 Bentancur 7 Pjanic 6 Rabiot 6,5 (76′ Matuidi s.v.) Douglas Costa 6,5 (67′ Ramsey 6) Higuain 6 Cristiano ... juvedipendenza

