Padre biologico cerca su Facebook le figlie date in adozione, ma le ragazze fanno rimuovere il post (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lavinia Greci Le ragazze, dopo il primo no del social network e anche del garante della Privacy, si sono rivolte al tribunale civile di Milano, che ha definito "illecito" il trattamento dei loro dati personali Forse si è pentito improvvisamente dalla scelta fatta anni prima di non aver cresciuto le sue figlie biologiche, affidate a un programma di adozione tempo prima. E così, forse altrettanto improvvisamente, ha deciso di cercarle e di contattarle. E per velocizzare le operazioni di ricerca, si sarebbe affidato alla rete, convinto di trovarle così più velocemente e di poterle conoscere, magari dando loro una spiegazione del perché non aveva potuto o voluto crescerle. Così, la decisione di scrivere tutto in un post su Facebook, con lo scopo di farlo diventare un appello per ritrovarle. La reazione delle figlie Così, secondo quanto riportato da Today, l'uomo avrebbe scritto ... ilgiornale

