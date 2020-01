Padova, sequestrati 10mila chili di carne suina cinese: “Rischio contaminazione peste suina”. Sindaco: “Traffico organizzato, non episodico” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Con i rischi di diffusione della peste suina africana che ha colpito la Cina e che rischia di diffondersi in Europa, le autorità sanitarie e giudiziarie Padovane hanno preso in poche ore la decisione di distruggere quasi 10mila chili di carni importante dall’Asia. Erano state scoperte in un capannone nella zona industriale del capoluogo veneto, dove sono numerosi gli insediamenti di attività economiche cinesi. Lo scopo della società che ha fatto arrivare la merce in Italia era proprio quello di nascondere il quantitativo di carne, di cui è evidentemente forte la richiesta visto l’avvicinarsi del Capodanno cinese. Sono stati i Baschi Verdi della Guardia di Finanza a sequestrare la merce in un magazzino di ingrosso alimentare nella zona industriale di Padova. Si tratta di 9.420 chili di carni suine di origine cinese, la cui importazione è vietata in base a un provvedimento del ... ilfattoquotidiano

