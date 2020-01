Ozzy Osbourne: "Ho il morbo di Parkinson e un'operazione al collo mi ha danneggiato i nervi" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Ho il morbo di Parkinson”. A rivelarlo è il cantante Ozzy Osbourne, già leader dei Black Sabbath e star dei reality tv in Usa e Gran Bretagna. L’artista 71enne ha parlato della malattia durante la trasmissione Good Morning America sulla rete Abc.“Ho fatto il mio ultimo concerto a Capodanno del 2019 al Forum di Los Angeles. Poi ho fatto una brutta caduta e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico al collo, che ha danneggiato i miei nervi. Così ho scoperto di avere una forma lieve di Parkinson”, ha raccontato Ozzy.“Prendo un sacco di medicine, soprattutto per le conseguenze dell’intervento - ha proseguito -. Questo braccio si addormenta, a causa dell’operazione, e le mie gambe si gelano. Non so se dipende dal Parkinson, ma questo è il problema”.Osbourne, accompagnato in televisione dalla moglie e ... huffingtonpost

