Ostinato, silenzioso, refrattario agli spin doctor (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I fatti hanno la testa dura. E, se possibile, Stefano Bonaccini ce l’ha ancora più dura, testardamente ancorato all’autodisciplina della sua giovinezza, a un metodo, a una cultura, dna che nessuno spin doctor riesce a cambiare. Questo senso di “responsabilità” li ha proprio marcati a fuoco i comunisti, anche quando, nell’anno del signore 2020, si ritrovano in lite con la storia. A casa loro. I suoi collaboratori, prima di salire in macchina verso Modena, gli fanno vedere i fuochi d’artificio di Salvini che suona ai campanelli degli immigrati al Pilastro (il quartiere della Uno bianca) per cercare lo spacciatore, le provocazioni della Borgonzoni, una che non la vota neanche il padre, insomma, dicono, “attacca”: “Io – risponde - quel terreno non lo accetterò mai, non mi ci faccio trascinare. Non partecipo a ... huffingtonpost

mdecillis74 : RT @HuffPostItalia: Ostinato, silenzioso, refrattario agli spin doctor - HuffPostItalia : Ostinato, silenzioso, refrattario agli spin doctor -