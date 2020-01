Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 22 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata sottotono, invece, per le persone dei Gemelli sarà emozionante. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 22 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Questa è una giornata sottotono. Dovete mettervi in gioco ma con cautela, altrimenti rischiate di dire una parola di troppo. Se avete presentato un progetto è molto probabile che non ci siano risposte immediate. Anche se state facendo certe cose da molto tempo, notate un certo rallentamento. Toro – Anche se avete la Luna favorevole, vi sentite spesso in disputa, in polemica con tutte le persone chi vi stanno attorno. Tra venerdì e domenica, l’astrologo delle stelle consiglia di risolvere ... kontrokultura

