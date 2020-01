Oroscopo di domani di Paolo Fox: le previsioni del 23 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 23 gennaio: le previsioni zodiacali ARIETE: i confronti non sono da escludere, così come gli scontri. Non si sentiranno molto soddisfatti per ciò che concerne la sfera professionale. TORO: potrebbero guardarsi attorno per ciò che riguarda l’amore. Finito il periodo difficile ora si riparte alla grande. Successo in tutte le attività. GEMELLI: la giornata partirà meglio del previsto. Le storie nate da poco andranno a rallentatore. Cambieranno lavoro con grande consapevolezza. CANCRO: con la Luna opposta saranno un po’ spigolosi, fa sapere l’Oroscopo Paolo Fox di domani. Non devono creare troppe dispute sul lavoro. Dovrebbero rilassarsi un po’ di più. Paolo Fox, Oroscopo domani 23 gennaio: le previsioni del giovedì LEONE: con Sole e Mercurio opposti non sarà facile mettere a tacere certe discussioni. Non devono fare il passo ... lanostratv

