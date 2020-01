Ornella Muti, conoscete la sua seconda figlia? Ecco la sorella di Naike Rivelli [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ornella Muti una delle più celebri e autorevoli attrice italiane ha tre figli: Naike Rivelli avuta dal primo matrimonio con l’ attore Alessio Orano, Carolina e Andrea nati dall’unione con Federico Facchinetti. Se di Naike, attrice, modella e anche cantante, ne abbiamo sempre sentito parlare, di Carolina invece, poco e niente. Chi è la seconda … L'articolo Ornella Muti, conoscete la sua seconda figlia? Ecco la sorella di Naike Rivelli FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

speroscherzi_ : Ci siamo distratte e ci siano perse Ornella Muti che sfila per Ulyana Sergeenko. - zazoomblog : Naike Rivelli biricchina la madre Ornella Muti nuda: in desabille per la sfilata di moda [VIDEO] - #Naike #Rivelli… - CMalaret : Ornella Muti -