Odriozola al Bayern Monaco, ufficiale l’operazione di mercato con il Real Madrid (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le ultime notizie sul calciomercato internazionale, raccontano del colpo del Bayern Monaco. Il club tedesco ha ufficializzato l'ingaggio di Alvaro Odriozola. Il classe 1995 arriva dal Real Madrid con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. I bavaresi hanno così assecondato le richieste del manager Flick che aveva chiesto nei giorni scorsi un rinforzo per la corsia difensiva destra. fanpage

SantiXVI : Odriozola al Bayern, aveva ragione battito purtroppo - CorkScrew12 : RT @LucaParry85: Tifosi del Milan 2 settimane fa circa 'i top club non fanno prestiti secchi' Oggi il bayern monaco annuncia odriozola in p… - LucaParry85 : Tifosi del Milan 2 settimane fa circa 'i top club non fanno prestiti secchi' Oggi il bayern monaco annuncia odriozo… -