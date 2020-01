Nuovo virus cinese: “Sempre più preoccupati, mascherine sold out’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “La situazione qui appare sempre più grave, non sappiamo davvero cosa sta succedendo e cosa accadrà. Oggi ho visto molte persone in strada indossare le mascherine, io le ho appena cercate in farmacia ma sono sold out“. E’ la testimonianza che arriva all’Adnkronos Salute dalla città cinese di Zhongshan (sud della Cina), vicino Macao e Hong Kong, da Aya Peng, 33 anni, sull’allarme suscitato dal Nuovo coronavirus nel Paese asiatico. “Secondo l’ultimo aggiornamento della tv – racconta la giovane donna – ci sono già centinaia di casi di infezione. Aumentano i morti. E se tutto è iniziato nella città di Wuhan, nella Cina centrale, ormai sentiamo la conferma di casi anche in altre città. Ovviamente non è normale che tutti escano con le mascherine, ma in effetti sembra essere il modo giusto per proteggersi e tutelare anche gli altri in ... meteoweb.eu

