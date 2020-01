Nuovo Ponte di Genova: varato il 7° impalcato, il viadotto ora è lungo 350 metri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) varato questa mattina l’impalcato tra le pile 15 e 16 del Nuovo Ponte di Genova: la trave, lunga 50 metri, pesa 560 tonnellate. Si tratta del 7° impalcato su 19 complessivi e del 2° nell’area del cantiere di levante, sulla sponda sinistra del torrente Polcevera. “La campata è stata portata a un’altezza di 33 metri con 4 ali già montate,” scrive il sindaco e commissario Marco Bucci su Facebook. Il varo porta a 350 metri la lunghezza totale degli impalcati visibili oggi in quota.L'articolo Nuovo Ponte di Genova: varato il 7° impalcato, il viadotto ora è lungo 350 metri Meteo Web. meteoweb.eu

