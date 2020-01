Nuovo coronavirus scoperto in Cina: 9 morti e centinaia di persone colpite, “preoccupazione per il capodanno cinese” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In Cina il bilancio aggiornato della diffusione del Nuovo coronavirus, simile alla SARS, è di 9 morti e centinaia di persone colpite: lo hanno confermato le autorità sanitarie locali. Li Bin, vicedirettore della Commissione sanitaria nazionale ha precisato che sono stati individuati 440 pazienti portatori del virus in 13 diverse province. Nelle maggiori città cinesi vanno a ruba le mascherine per il viso, nel tentativo di proteggersi dal virus. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare di recarsi a Wuhan, epicentro dell’epidemia. Macao ha confermato oggi il primo caso certificato: il paziente è rientrato proprio da Wuhan, dove si sospetta che il virus sia stato inizialmente trasmesso dagli animali agli uomini. Ieri è stato accertato il primo caso negli Stati Uniti: l’uomo infetto, giunto dalla Cina, è stato individuato vicino a Seattle, nello Stato di ... meteoweb.eu

