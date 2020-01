Nuovo coronavirus in Cina, Burioni: “Dati non credibili, 9 morti un numero preoccupante” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Questa notte c’è stata una conferenza stampa da parte delle autorità cinesi, dove in mezzo a molte affermazioni autocelebrative saltano fuori alcuni numeri: il primo, 400 casi complessivi, lo trovo surreale. Non è un numero a mio giudizio minimamente credibile. Il secondo, nove morti, è invece molto preoccupante. Non sappiamo se i pazienti deceduti stavano già male o se erano persone sane. In ogni caso non è una bella notizia“: lo scrive il virologo Roberto Burioni sul suo sito “Medical Facts“, magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, riferendosi al bilancio relativo al Nuovo coronavirus scoperto in Cina. “Sarebbe importante capire se quello che stanno facendo le autorità cinesi è adeguato ma dal trascritto della conferenza stampa si legge che in tutta la regione di Wuhan stanno usando – per undici milioni ... meteoweb.eu

