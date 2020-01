Nuovo caso di meningite a Reggio Calabria: bimbo di 6 anni ricoverato in pediatria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nuovo caso di meningite a Reggio Calabria. A sole due settimana dalla morte della giovane Angela, la 17enne colpita dalla meningite, un bimbo di soli sei anni si trova al momento ricoverato nel reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Dalle prime informazioni si sa che il piccolo è stato immediatamente sottoposto a cure antibiotiche e sta, fortunatamente, reagendo in modo positivo.L'articolo Nuovo caso di meningite a Reggio Calabria: bimbo di 6 anni ricoverato in pediatria Meteo Web. meteoweb.eu

NicolaPorro : Alla vigilia del voto in #EmiliaRomagna, con sullo sfondo l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, l'estab… - forumJuventus : Sarri pre #JuveUdinese: 'Non sarà facile ricaricare le batterie in così poco tempo, ma vogliamo passare il turno e… - StrettoWeb : +++ #REGGIO #CALABRIA, NUOVO CASO DI MENINGITE AI RIUNITI: RICOVERATO BIMBO DI 6 ANNI. I CONSIGLI DEL MINISTERO PER… -