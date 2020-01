Nuovi investimenti americani per FIBA, cresce la Champions League (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È stata annunciata martedì 21 gennaio la nascita di FIBA ClubCo, il nuovo soggetto nato dalla partnership strategica tra la Federazione Internazionale del Basket e GCBH LP, una property americana sostenuta da un gruppo di investitori con esperienza nel mondo dello sport e dei media. In questo modo FIBA non solo conferma il proprio forte … L'articolo Nuovi investimenti americani per FIBA, cresce la Champions League calcioefinanza

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Nuovi investimenti americani per FIBA, cresce la Champions League: È stata annunciata martedì… - CalcioFinanza : RT @SP0RTNext: Nuovi investimenti americani per FIBA, cresce la Champions League - SP0RTNext : Nuovi investimenti americani per FIBA, cresce la Champions League -