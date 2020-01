“Nuovi giovani”, spregiudicati e omertosi: il caso Luca Sacchi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) caption id="attachment 257486" align="alignright" width="300" Luca Sacchi/captionGiovani, spregiudicati e omertosi. Un ritratto allarmante che calza a pennello con il caso dell'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso il 23 ottobre 2019 durante uno scambio di droga andato storto nel quartiere romano dell'Appio Latino, abitato perlopiù da anziani e famiglie. Le indagini sono ancora in corso, sono a un passo - dicono i legali - dall'essere concluse. Alcuni punti tuttavia restano non chiari, anche a causa dell'omertà di chi ha assistito all'omicidio. La vicenda per settimane ha occupato le prime pagine dei giornali. L'avvocata della famiglia Sacchi, Decina Armida, ribadisce che Luca non aveva a che fare con lo spaccio ed è morto per difendere la fidanzata Anastasia: "Sicuramente per la dinamica del fatto, per come è avvenuto, un ragazzo di 25 anni di buona famiglia, ... ilfogliettone

