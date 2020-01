Novità in arrivo per l’ICC: il torneo estivo vuol diventare una Champions League itinerante (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo un articolo pubblicato dal New York Times, il patron del famoso torneo estivo ha già contattato i leader dei maggiori club e la stessa Uefa per presentare il nuovo format. Nei piani di Stephen Ross c'è l'obiettivo di trasformare l'ICC in una vera e propria Champions League itinerante capace di generare introiti non solo alle società partecipanti ma anche agli stessi organizzatori. fanpage

