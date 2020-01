Normativa antincendio, in arrivo fondi per 100 milioni per l’adeguamento delle scuole (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nuova Normativa antincendio a tutela delle scuole con un fondo di quasi 100 milioni stanziati per l’adeguamento dei vari plessi scolastici. Una nuova Normativa antincendio è stata recentemente approvato per tutare ancora di più i giovani che ogni giorno si recano all’interno dei plessi scolastici per apprendere e per formarsi. A tal proposito e per permettere agli istituti di adeguarsi è stato istituito un bando che è possibile trovare all’interno del Ministero dell’Istruzione. Il bando prevede lo stanziamento di 98 milioni di euro che verranno utilizzati per l’adeguamento dei vari plessi scolastici alla nuova Normativa antincendio entrata recentemente in vigore. Grazie a questi fondi sarà possibile rendere sicure moltissime scuole che ogni giorno ospitano centinaia di persone tra studenti, docenti e personale di servizio. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha recentemente ... circuitoscuola

