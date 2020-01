No Time To Die: nuove foto del film di James Bond con Daniel Craig (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le nuove foto di No Time To Die mostrano i protagonisti della prossima avventura di James Bond, nella versione di Daniel Craig. No Time to Die sarà l'ultimo film dedicato alle avventure di James Bond con Daniel Craig e online sono apparse nuove foto dell'atteso lungometraggio. Bond 25 è stato diretto da Cary Joji Fukunaga e dovrebbe concludere la storia con al centro questa versione dell'iconico personaggio. Daniel Craig interpreterà in No Time to Die l'agente 007, costretto a ritornare in azione e ad affrontare un nuovo nemico. Il protagonista, a Entertainment Weekly, ha dichiarato parlando della scelta di interpretare per la quinta volta Bond: "Ero fisicamente in grado di girarne un altro?". Nel film Léa Seydoux riprende il ruolo della psicologa ... movieplayer

