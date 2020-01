Nina Moric e Fabrizio Corona insieme per incontrare i prof del figlio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati fotografati assieme mentre si recano a scuola del figlio Carlos per un colloquio con gli insegnanti. Dopo un periodo alquanto burrascoso, infatti, la coppia ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra per il bene del figlio. Nina Moric e Fabrizio Corona Fabrizio Corona è uscito dal carcere lo scorso 7 dicembre per scontare il resto della pena in un istituto fuori Monza dove verrà aiutato a curare i problemi di salute che lo affliggono ormai da anni. A non abbandonarlo nel corso di questo periodo alquanto difficile vi è l’ex moglie Nina Moric. Dopo un periodo un po’ turbolento, infatti, la coppia ha finalmente trovato la giusta serenità, soprattutto per il bene del figlio Carlos. Proprio a proposito del figlio della nota coppia, Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati immortalati dai paparazzi di Diva e Donna mentre si recano alla ... notizie

Notiziedi_it : Nina Moric e Fabrizio Corona insieme dai prof di Carlos -