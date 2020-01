NBA 2019-2020, infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Brutte notizie per i Dallas Mavericks di Luka Doncic: Dwight Powell, il centro titolare del sodalizio texano, si è fatto male al tendine d’Achille nella partita di questa notte contro i Los Angeles Clippers. L’infortunio è sembrato da subito molto grave, tanto che Powell è uscito immediatamente dal campo e non è più tornato, e le analisi lo hanno confermato. Il lungo statunitense sarà costretto a fermarsi per l’intera stagione e non lo vedremo in campo prima del prossimo autunno. Una tegola che non ci voleva per Luka Doncic e compagni, dato che Powell stava facendo un’ottima stagione in ambedue le metà campo e se i numeri tradizionali del pivot non impressionano (9,6 punti a partita più 5,7 rimbalzi), quelli avanzati lasciano decisamente a bocca aperta. Con Dwight in campo, ad esempio, Dallas segnava addirittura 135 punti su 100 possessi. A questo punto non ... oasport

