NBA 2019-2020, infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Brutte notizie per i Dallas Mavericks di Luka Doncic: Dwight Powell, il centro titolare del... L'articolo NBA 2019-2020, infortunio al tendine d’Achille e stagione finita per Dwight Powell proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #NBA | #Leonard e #Doncic siglano 36 punti a testa, ma a vincere sono i losangelini - Claudione_B : NBA 2019/2020: Clippers vincenti in volata sui Mavs, che duello Leonard-Doncic - sportface2016 : #NBA | #Leonard e #Doncic siglano 36 punti a testa, ma a vincere sono i losangelini -