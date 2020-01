Nardella su Twitter: «Ripresa lavori Tav a Firenze sono buona notizia» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il sindaco: «Buone notizie dalla ministra Paola De Micheli: i lavori del passante ferroviario di Firenze e della stazione Foster riprenderanno, grande occasione per potenziare i treni regionali e per fare della Foster un grande hub di scambio per bus turistici ed extraurbani» firenzepost

FirenzePost : Nardella su Twitter: «Ripresa lavori Tav a Firenze sono buona notizia» - DomenicoCambar4 : RT @alessandromai14: Scandalo a Firenze 40 fascicoli aperti con modello 45 contro Renzi carrai e nardella con la volontà di non fare indagi… - ClaudioZavatti1 : RT @spinax64: #Firenze #Nardella Provate invece a immaginare questa notizia a #Roma #VirginiaRaggi?? -