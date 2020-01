Napoli-Lazio, lite tra due calciatori al fischio finale: il labiale non sfugge alla telecamere [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nella serata di ieri si è giocata una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Napoli e Lazio, impresa degli uomini di Gennaro Gattuso contro la squadra più in forma del momento. Decide una rete di Insigne dopo pochi minuti, è stata una partita incredibile con continui colpi di scena. La stagione del Napoli adesso può avere un senso, in campionato l’obiettivo è diventata la salvezza, in Champions League difficile aspettarsi qualcosa d’importante, la Coppa Italia può essere dunque un obiettivo. Nel frattempo tensione al fischio finale tra due calciatori: Acerbi e Manolas. alla fine della partita, Manolas ha detto qualcosa ad Acerbi. La risposta del difensore della Lazio non è sfuggita alle telecamere: “Ma che vuoi?”. I due sono arrivati quasi alle mani e sono stati successivamente allontanati dai compagni. In alto la ... calcioweb.eu

