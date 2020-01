Napoli, De Magistris: “Ho rivisto il vero San Paolo, spero sia l’inizio della ripresa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato la vittoria del Napoli nel match di Coppa Italia disputato ieri sera allo stadio San Paolo contro la Lazio. “Finalmente una giornata di emozioni positive. È stata una bella partita, abbiamo vinto e speriamo che sia l’inizio della ripresa”. Una vittoria che porta il Napoli in semifinale di Coppa Italia. “Finalmente abbiamo anche sentito lo stadio perché non è bello vedere uno stadio in silenzio”, ha aggiunto in sindaco in riferimento ai cori dei tifosi napoletani che hanno accompagnato la partita. L'articolo Napoli, De Magistris: “Ho rivisto il vero San Paolo, spero sia l’inizio della ripresa” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

