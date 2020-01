Napoli, all’ospedale Pascale arriva l’app che dà assistenza ai pazienti stomizzati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) All'ospedale Pascale di Napoli arriva l'app - in fase di sperimentazione - che fornisce assistenza e cure mediche ai pazienti stomizzati. L'applicazione per smartphone è stata ideata dall'ingegner Nicola Caione e si chiama Sos, acronimo di Smart ostomy support: grazie ad essa, i pazienti potranno essere seguiti anche a distanza. fanpage

