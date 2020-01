Napoli, al via la VIII edizione del Premio cardinale Giordano (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Al via la VIII edizione del Premio cardinale Michele Giordano, organizzato dall’associazione culturale Brunetti Editrice, gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Il Premio, come ogni anno, verrà assegnato ad un’opera realizzata nell’anno appena passato, che rientri nell’ambito religioso. Il presidente del riconoscimento è il professore Fulvio Tessitore, mentre il segretario sarà il giornalista Francesco Antonio Grana. La premiazione si svolgerà il prossimo 30 maggio nella Biblioteca cardinale Michele Giordano ai Quartieri Spagnoli, ma le pubblicazioni saranno candidabili entro la fine del mese di febbraio. L'articolo Napoli, al via la VIII edizione del Premio cardinale Giordano proviene da Anteprima24.it. anteprima24

