Miss Americana: il trailer del documentario su Taylor Swift in arrivo su Netflix (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Taylor Swift è la protagonista del documentario Miss Americana, di cui è stato diffuso il trailer, in arrivo il 31 gennaio. Miss Americana, di cui è stato diffuso il primo trailer, è il documentario con Taylor Swift in arrivo su Netflix, e in alcune sale cinematografiche, il 31 gennaio. Nel video la star della musica dichiara: "Per tutta la mia carriera i responsabili delle case discografiche mi hanno detto 'Una brava ragazza non impone le sue opinioni sugli altri. Una brava ragazza sorride, saluta e ringrazia'. Sono diventata la persona che tutti volevano che fossi". Taylor Swift ha quindi spiegato che ha dovuto concedersi una pausa per capire chi era, cosa voleva nella sua vita e perché voleva pubblicamente sostenere le ... movieplayer

