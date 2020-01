Minacciò una cronista durante le celebrazioni della strage di Acca Larentia. Indagato a Roma il vicepresidente di Casapound (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Svolta nelle indagini sull’aggressione di una cronista durante l’ultima commemorazione della strage di Acca Larentia. Per quei fatti è finito nel mirino dei pubblici ministeri il vicepresidente di Casapound, Andrea Antonini, accusato di violenza privata. Le indagini da parte dei poliziotti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pubblico ministero Erminio Amelio, sono tutt’ora in corso e mirano ad individuare eventuali altre persone che potrebbero aver avuto un ruolo nella vicenda. L’episodio risale allo scorso 7 gennaio quando militanti di estrema destra si sono radunati in via Acca Larentia in occasione del 42esimo anniversario della strage in cui persero la vita tre persone. Un appuntamento a cui si erano presentata anche una giornalista, munita di telecamera, scatenando le ire di Antonini. L’uomo prima gridava “non le potete fare ‘ste riprese” poi, ... lanotiziagiornale

