Milano, ricette false e rubate per ottenere anabolizzanti: i carabinieri del Nas arrestano 9 persone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Falsificavano o rubavano le ricette mediche in ospedali e ambulatori, e compilandole con dati di ignari pazienti si procuravano in diverse farmacie medicinali anabolizzanti a totale carico del Sistema sanitario nazionale. Nove persone sono state raggiunte da misure cautelari al termine di un'inchiesta condotta dai carabinieri del Nas di Milano: sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, falsificazione di ricette mediche e ricettazione di farmaci anabolizzanti, che venivano utilizzati nelle palestre della Lombardia. fanpage

