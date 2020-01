Milano: alla Statale tornano a studenti spazi sgomberati a dicembre (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – L’Università Statale di Milano viene incontro agli studenti, dopo gli sgomberi e le occupazioni dei mesi scorsi. Il rettore, Elio Franzini, ha in mente un piano per ampliare gli spazi dedicati agli universitari ed è prossima la riassegnazione degli spazi sgomberati a dicembre. Si tratta di due aulette, una in via Conservatorio e l’altra in via Festa del Perdono, che saranno sottoposte a lavori di manutenzione e riassegnate ai gruppi studenteschi non accreditati. “Saranno spazi di libero confronto e di discussione democratica, aperti a tutti e senza che possano essere ammesse discriminazioni, prevaricazioni o abusi”, precisa una nota dell’università. L’auletta in via Festa del Perdono sarà aperta entro febbraio, mentre per l’auletta di Scienze politiche è prevista la creazione di una zona di soggiorno, ... calcioweb.eu

ComuneMI : È nato l’Help Center anti discriminazione della Casa dei Diritti, uno sportello multimediale che da gennaio offre a… - borghi_claudio : 50enne... un uomo... un passante. Cosa manca? Milano, 50enne si masturba in corso Como davanti a una bambina e all… - unimib : 'Gli #animali che resteranno alla Gorgona saranno curati dai detenuti con un programma della cattedra di Diritto Pe… -