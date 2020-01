Milan, Suso verso il Siviglia. Il Barcellona spinge per il Toro Martinez (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le sirene spagnole sulla serie A, tra obiettivi più alla portata, altri molto meno. Chi sembra vicino al trasloco è lo scontento Suso. Nelle prossime ore il Siviglia farà la sua offerta al Milan per prendere già in questa finestra l’esterno, ormai scavalcato da Castillejo nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il Milan preme per una cessione definitiva e per non meno di 32 milioni di euro. Si tratta, mentre Suso, che interessa pure alla Roma ma solo in prestito, ha già dato il suo ok. Visualizza questo post su Instagram Grazie ragazzi <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f64f-1f3fc.png" alt=" open.online

AntoVitiello : Arrivato #Suso a Casa Milan per un confronto con la dirigenza. @MilanNewsit @TRolfi - AntoVitiello : #Suso lascia la sede del #Milan dopo il colloquio con la dirigenza @MilanNewsit @TRolfi - DiMarzio : #Calciomercato | Le ultime sul #Milan, da #Suso - #Under a #Gabbia -