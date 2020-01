Mihajlovic si dà alla politica: «Mi piace la grinta di Salvini» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, svela il suo tifo politico: l’allenatore dei felsinei elogia Matteo Salvini Sinisa Mihajlovic, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, svela il suo tifo politico in un’intervista a Il Resto del Carlino. «Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni. Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna. Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

LegaSalvini : #Borgonzoni: Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic... credetemi, non ha prezzo.… - giannisassari08 : RT @BorgonzoniPres: Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic... credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore,… - CuginoPaolo : RT @BorgonzoniPres: Svegliarmi e leggere del sostegno e della simpatia del grande Mihajlovic... credetemi, non ha prezzo. Grazie di cuore,… -