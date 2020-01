Mihajlovic: “Faccio il tifo per Salvini, se promette mantiene. Dal 1992 trovo l’Italia peggiorata…” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una vera e propria dichiarazione. Non d’amore, ma di stima. Sinisa Mihajlovic si schiera apertamente a favore di Matteo Salvini. Lo ha detto lo stesso tecnico del Bologna, in riferimento alle elezioni regionali in Emilia Romagna, in un’intervista al ‘Resto del Carlino’. Che fine ha fatto Hidetoshi Nakata? Dalle tradizioni giapponesi alla passione per i gioielli “Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica. Ci conosciamo da tanti anni, dai tempi del Milan. Mi piace la sua forza, la sua grinta, è un combattente. Io posso solo dire che sono in Italia dal 1992 e anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi bisogna avere idee e la forza di migliorare”. Rogerio Ceni, il ... calcioweb.eu

