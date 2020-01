Micromobilità - Monopattini come biciclette, ecco cosa potrebbe cambiare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continua il dibattito attorno allequiparazione dei Monopattini elettrici di potenza fino a 500 W alle biciclette, introdotta con la legge di bilancio per il 2020. In attesa di un emendamento del governo ispirato dai tecnici del ministero dei Trasporti che, stando alle indiscrezioni, vorrebbe limitarne lutilizzo su strada alle zone 30 e alle vie con limite di velocità pari a 30 km/h, tre emendamenti di iniziativa parlamentare sono stati presentati al cosiddetto decreto milleproroghe, in discussione in commissione bilancio alla Camera.Ipotesi 1: equiparazione sospesa fino al 30 giugno 2021. Tutte e tre le proposte di modifica portano la firma di Giorgio Mulè e di Roberto Rosso, deputati di Forza Italia. La prima sospende lequiparazione alle bici per tutta la durata della sperimentazione prevista dal cosiddetto decreto Toninelli del 4 giugno 2019, a cui hanno aderito molti comuni ... quattroruote

lucianonobili : Non voglio credere che il governo faccia marcia indietro su #monopattini dopo che la maggioranza ha scelto di punta… - Legambiente : Retromarcia sui #monopattini? @EZanchini a @repubblica: 'La #leggediBilancio è stata un grande passo avanti, ora no…