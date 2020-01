Michelle Hunziker e la tenerezza per Aurora dopo l’attacco di Maurizio Costanzo (Foto) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) dopo le parole di Maurizio Costanzo a difesa di Amadeus ma contro Michelle Hunziker la conduttrice svizzera non ha ancora risposto o forse ha risposto a modo suo, con una dolce dedica ad Aurora (Foto). Michelle risponde con amore e tenerezza ma in realtà è stata lei la prima ad attaccare il direttore artistico di Sanremo 2020. Certo suona strano il commento di Costanzo alla Hunziker e intuiamo che forse in passato abbiamo perso qualche passaggio tra loro due. Che il giornalista non abbia mai avuto peli sulla lingua è cosa nota ma entrare così a gamba tesa sulla polemica di Sanremo contro la Hunziker e la Gerini forse è troppo anche per lui. Procediamo con ordine per chi avesse perso qualche episodio, qui potete leggere i commenti di Michelle Hunziker, l’attacco ad Amadeus (parole superficiali che pesano come macigni). In tanti si sono schierati dalla parte del conduttore, altri hanno ... ultimenotizieflash

