Michelle Hunziker contro Sanremo: “Certe parole pesano come macigni” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dichiarazioni che fanno riflettere, quelle di Michelle Hunziker che critica il modo di parlare delle donne di Amadeus, a proposito di Sanremo Michelle Hunziker (Fonte foto: Getty Images) La presentatrice svizzera, Michelle Hunziker, rilascia sul web un video, dove a chiare lettere esprime opinioni discordanti contro alcune parole dette prima del prossimo Festival di Sanremo. Chiaro riferimento anche alla presunta frase sessista di Amadeus, a proposito della fidanzata di Valentino Rossi, a cui però il ravennate, avrebbe subito dato spiegazioni. Ad ogni modo, non è piaciuta la scelta alla bellissima ex conduttrice di Zelig, che dice a proposito: “Certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese”. Leggi anche: Belen Rodriguez balla scatenata: non ... chenews

zazoomnews : Selvaggia Lucarelli replica al video di Michelle Hunziker contro Sanremo - #Selvaggia #Lucarelli #replica #video - infoitcultura : Sanremo 2020, Michelle Hunziker contro Amadeus: “Le parole sono come macigni” - NiKRO76 : RT @tweetnewsit: #MichelleHunziker attacca duramente #Sanremo2020 e Amadeus: “Serviva più sensibilità” -