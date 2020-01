“Mi è scoppiata una protesi!”. La pupa e il secchione: Francesca Cipriani incidente hot in piscina. Paolo Ruffini senza parole (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si smentisce mai Francesca Cipriani che durante l’ultima puntata de La pupa e il secchione ha dato il meglio di sé. Stavolta la valletta dello show si è dovuta immolare per fare la dimostrazione di una prova per le coppie in gara. La showgirl si è così gettata in piscina dove avrebbe poi dovuto fingere di affogare per farsi salvare da un bagnino d’eccezione: l’ex campione di Caduta Libera Cristian Fregoni. Peccato che la situazione diventa complicata sin dall’ingresso in piscina della Cipriani. L’acqua, probabilmente molto fredda, la mette in difficoltà: tra urla e lamenti, Francesca riesce ad entrare in piscina. “Lo stomaco, la milza, il fegato mi stanno abbandonando.” ha allora iniziato ad urlare Francesca Cipriani mentre faceva il suo non proprio sobrio ingresso nella piscina de La pupa e il secchione. Così, dopo un tragico inizio, è riuscita ad allontanarsi dal bordo e dare il ... caffeinamagazine

