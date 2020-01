'Mewtwo Colpisce Ancora - L'evoluzione' è il nuovo film Pokémon in arrivo su Netflix (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, The Pokémon Company International e Netflix hanno annunciato l'uscita del nuovo film ispirato all'amatissimo universo Pokémon, che sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix ad eccezione di Giappone e Corea. Il film Pokémon Mewtwo Colpisce Ancora - L'evoluzione introduce un nuovo stile di computer grafica per i film Pokémon ed è ispirato a una delle storie più amate di questo universo. L'anno scorso, in Giappone, il film ha avuto un grandissimo successo ed è stato tra quelli che ha ottenuto i maggiori incassi durante il primo weekend di uscita. "La sua rete estesa e l'esperienza del suo staff fanno di Netflix il partner perfetto per presentare questo film speciale ai bambini e ai fan di tutto il mondo", ha dichiarato Emily Arons, senior vice president dell'ufficio affari internazionali di The Pokémon Company International. "Netflix è la piattaforma ... eurogamer

