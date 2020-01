Meteo peggiora, torna la NEVE verso il weekend. Ecco le zone coinvolte (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ci sarà un po' di movimento negli ultimi giorni della settimana, grazie al decadimento del potente campo di alta pressione. Il flusso atlantico inizierà infatti ad abbassarsi di latitudine invadendo l'Europa Occidentale e riagganciando il vortice depressionario che si era isolato sulla Penisola Iberica. A partire da venerdì le correnti oceaniche, in seno ad una saccatura, andranno ad erodere il campo anticiclonico a partire da ovest anche sull'Italia. Si prevede infatti l'arrivo di una perturbazione, seppur debole, che sarà causa di un parziale peggioramento. Torneranno piogge e anche qualche nevicata sui rilievi, in particolare della dorsale appenninica. Non si tratterà con ogni probabilità di maltempo particolarmente organizzato e peraltro questo cedimento dell'alta pressione potrebbe rivelarsi solo temporaneo. La perturbazione, che porterà pioggia a NEVE, avanzerà ... meteogiornale

