Meteo Nord Italia: ritornano piogge e nevicate. Vediamo dove (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Potrebbero tornare piogge e nevicate sul Nord Italia, grazie a una perturbazione che porterà una rapida fase Meteo umida e instabile, in concomitanza del weekend.Le regioni settentrionali, che sono già state interessate da una veloce parentesi piovosa la settimana passata, saranno ancora interessate da un fronte abbastanza rapido ma incisivo tra venerdì pomeriggio e domenica mattina. In particolare, sabato sarà la giornata col Meteo più instabile, con piogge abbastanza diffuse, ma in rapido spostamento verso levante. Questo è un buon segnale, anche perché è utile sia per le nevicate in montagna, sia per ripulire l'aria dagli agenti inquinanti. Non tutto il Nord sarà interessato da piogge, in particolare ci aspettiamo un'area di piogge intense tra Basso Piemonte, Bassa Lombardia ed Emilia, mentre poco altrove, ma attenzione: la carta è soggetta a ... meteogiornale

