Meteo NAPOLI: ancora STABILE per diversi giorni, CAMBIA nel weekend (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI si caratterizzerà per il sole e per il clima ancor più mite da mercoledì fino a venerdì, mentre un parziale peggioramento è atteso sabato con qualche debole pioggia. Mercoledì 22: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1034 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Giovedì 23: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 7 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Venerdì 24: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 16 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Sabato 25: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 3 mm. Temperatura da 11°C a 15°C. ... meteogiornale

