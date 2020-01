Meteo MILANO: tra SOLE e qualche NEBBIA, poi PERTURBAZIONE attesa venerdì (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO resterà all'insegna dell'anticiclone mercoledì e giovedì, non sempre sinonimo di tempo SOLEggiato in quanto non mancheranno nebbie, sebbene non così persistenti. venerdì avremo un cambiamento per l'ingresso di una PERTURBAZIONE da ovest. Mercoledì 22: foschia leggera. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1035 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Giovedì 23: quasi sereno. Temperatura da 0°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 6 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. venerdì 24: molto nuvoloso. Temperatura da -0°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 3 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Sabato 25: quasi sereno. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, ... meteogiornale

