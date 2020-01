Meteo, le previsioni di domani giovedì 23 gennaio. VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È ancora l’anticiclone il protagonista di queste giornate con tanto sole al Nord (anche in pianura) e cieli sereni o poco nuvolosi al Centro Sud. Residui piovaschi interessano le isole maggiori ma anche qui la situazione è in miglioramento. Le temperature saliranno di qualche grado, con valori diurni quasi primaverili. Ma nel weekend è atteso un cambiamento. Da venerdì sera sono in arrivo piogge sulla Sardegna verso la Liguria e nel corso di sabato anche sulle regioni tirreniche e l’Emilia Romagna. La giornata peggiore sarà proprio sabato quando la perturbazione sarà particolarmente insidiosa sulla Toscana, il Lazio e la Campania. Le previsioni al Nord Tempo soleggiato sulle regioni settentrionali con foschie notturne e nelle prime ore del mattino ma in rapido dissolvimento. A fine giornata aumento delle nubi a Nord Ovest ma senza piogge. Nuvoloso anche sull’Appennino ligure. ... tg24.sky

